В России до конца года планируют обеспечить необходимыми препаратами всех пациентов со спинальной мышечной атрофией

В руководстве фонда «Круг добра», который создавался для помощи детям с тяжелыми заболеваниями по инициативе президента Владимира Путина, сказали, что принято решение о закупке дополнительных партий лекарств «Спинраза» и «Рисдиплам». Российские пациенты со СМА наблюдают в последнее время положительную динамику, но полное обеспечение до конца года вызывает сомнение, — сказала «Эху» консультант горячей линии фонда «Семьи СМА» Юлия Корсунская.

«Далеко не все обеспечены и сейчас очень остро, начиная с момента закупок препарата «Кругом добра», видно, что вновь диагностированные пациенты остаются за бортом, регионы. Мам не приглашают на госпитализацию, ссылаясь на то, что препарат будет предоставлен позже. Я не знаю, насколько возможно, чтобы до конца годы все нуждающиеся будут обеспечены препаратом. Самая большая сложность всех препаратов, которые существуют на сегодняшний день при спинальной мышечной атрофии, это их цена. За счет государственных средств еще пока не было закуплено ни одного укола для пациентов», — сказала она.

Ю.Корсунская отметила, что государственный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» закупил только два препарата для пациентов со СМА — «Спинраза» и «Рисдиплам», однако ими еще обеспечены не все регионы. Третий, самый дорогостоящий препарат «Золгенсма», госфондом, по словам эксперта, пока не закуплен.

