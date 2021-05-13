Российские музыканты запустили петицию с требованием прекратить давление на артистов за их гражданскую позицию

Авторами обращения стали участники групп «Порнофильмы», «Тараканы» и «Несчастный случай», музыканты Вася Обломов и Noize MC. Авторы петиции говорят, что такое явление, как отмена концертов из-за политической позиции артиста, стала обычной практикой в России. Нередко выступления превращаются в полицейские рейды.

Музыкантов запугивают силовики. На отмену концертов ранее жаловались лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, участники коллектива «Порнофильмы» и Noize MC.