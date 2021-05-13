СМИ: Московский метрополитен увольняет сотрудников, оказавшихся в слитой в Сеть базы данных сторонников Навального

Московский метрополитен, по некоторым данным, увольняет целый ряд сотрудников, оказавшихся в слитой в Сеть базы данных сторонников Алексея Навального.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на профсоюз работников метро пишет о 60 уволенных. Двое из них анонимно пожаловались телеканалу «Дождь» — там говорят, что получили от обоих подтверждающие документы. По словам уволенных, за все годы работы нареканий к ним от начальства не было.

Ранее в СМИ появлялась информация об увольнении фигурантов базы и из Мосгортранса (одна из таких сотрудников, Яна Холодова, уже обратилась с жалобой в трудовую инспекцию).

В конце апреля на увольнения за поддержку Навального также пожаловались несколько сотрудников ВГТРК. Тогда главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прямо написала в своем твиттере, что у себя на канале в аналогичных случаях поступает так же.

Сторонники Навального после его ареста в январе создали сайт, на котором предложили записываться готовым выйти на митинг в поддержку политика (его обещали провести, когда зарегистрировавшихся наберется полмиллиона). Впоследствии сами организаторы признали утечку по вине бывшего сотрудника.

Московское метро информацию о массовых увольнениях пока никак не комментирует.