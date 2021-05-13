Министерство культуры продлило контракт с художественным руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым

Должность президента театра сохранена за прежним руководителем Татьяной Дорониной, — передает агентство Интерфакс. В то же время, по новому уставу, в МХАТе теперь будут две руководящие должности, директора и президента. Ранее в результате проверки в театре обнаружили нарушения, для их устранения министерство культуры лишило художественного руководителя директорских полномочий.

