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21:31, 13 мая 2021

Суд признал законным включение художника-акциониста Дарьи Апахончич в список СМИ-иностранных агентов

Суд в Санкт-Петербурге признал законным включение художника-акциониста Дарьи Апахончич в список СМИ-иностранных агентов. Защита Апахончич намерена обжаловать это решение. Жалоба Апахончич была первым в России иском против признания физического лица иностранным агентом.

Как отмечает интернет-издание «Медиазона», министерство юстиции включило в материалы дела о внесении активистки в список, в том числе, заметки с упоминанием ее имени с сайтов нескольких СМИ, которые ранее были признаны иностранными агентами. Апахончич подчеркивает, что присвоенный ей статус нарушает ее права на свободу и выражение мнения и уважение частной жизни.



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