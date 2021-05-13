Российский фонд «Круг добра» планирует обеспечить до конца года препаратами пациентов со спинальной мышечной атрофией

По словам главы организации Александра Ткаченко, которые приводит агентство РИА Новости, сегодня было принято решение о дополнительной закупке препаратов «Мусинерсен» или «Спинраза» и Рисдиплам». Оба лекарства зарегистрированы в России.

Между тем, «Новая газета» писала, что семьи с малолетними детьми рассчитывают на препарат «Золгенсма». Требуется всего лишь одна инъекция, однако, она очень дорогая – более двух миллионов долларов. Кроме того, этот препарат не лицензирован в России. В этой связи, как отмечала «Новая», фонд, созданный по инициативе президента для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, медлит с закупкой этого лекарства.