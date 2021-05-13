В московском метро, по некоторым данным, увольняют сотрудников за поддержку Алексея Навального

Сразу несколько работников, как передает телеканал «Дождь», пожаловались на то, что от них потребовали уйти из-за того, что они регистрировались на сайте акции в поддержку оппозиционера. «Дождю» известно о двух таких случаях, но не исключены и другие.

В правозащитном проекте «ОВД-Инфо» говорят, что уволенных может быть уже более шестидесяти. В основном речь идет о сотрудниках службы движения и обслуживающего персонала эскалаторов. Также на давление со стороны начальства пожаловался машинист. В руководстве метро эту информацию не комментируют. Ранее из-за утечки базы данных зарегистрировавшихся сторонников Навального была уволена сотрудница Мосгортранса, сообщалось также об увольнениях в медиахолдинге ВГТРК.