Власти США не считают, что Россия причастна к хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline, однако, преступники, которые совершили нападение, живут в России, — подчеркнул президент США Джо Байден. Он добавил, что Вашингтон поддерживает прямую связь с Москвой в связи с этой атакой.

Байден не исключил, что Соединенные Штаты предпримут ответные меры против хакеров. В Белом доме также добавили, что Кремль несет некоторую ответственность за действия хакеров. Злоумышленники требовали выкуп от компании-оператора одного из крупнейших топливопроводов США. Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, в итоге хакерам заплатили пять миллионов долларов.