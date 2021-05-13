Лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку назначили домашний арест. Судья Печорского района Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры, которая просила заключить Медведчука под стражу.

Депутата Верховной рады обвиняют в государственной измене, в том числе в передаче России секретных сведений. Сам Медведчук вины не признает, в то же время, он сказал перед заседанием, что готов к аресту и покидать Украину не собирается. Уголовное преследование он считает политически мотивированным.

