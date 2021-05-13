Британский суд разрешил бывшей супруге миллиардера Владимира Потанина подать иск к предпринимателю в Лондоне

Наталья Потанина требует около четверти состояния бывшего мужа, который журнал Форбс оценивает почти в 27 миллиардов долларов. Два года назад Высокий суд Лондона признавал иск Потаниной неподсудным, поскольку вопрос о разделе имущества рассматривался также и в России. Однако, в этот раз судья Элеонор Кинг признала ошибочным решение своего коллеги. Она признала, что Потанина большую часть своего времени проводит в Великобритании.