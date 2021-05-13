Полицейские вновь обходят журналистов, которые освещали апрельскую акцию в поддержку Алексея Навального

В частности, сообщается, что сотрудники МВД доставили в отдел корреспондента РБК Евгению Кузнецову. Они сказали журналисту, что вычислили ее по камерам наблюдения во время митинга. В редакции РБК подчеркнули, что Кузнецова освещала несогласованную акцию. У нее были все необходимые документы и опознавательные знаки.

Кроме того, полиция во второй раз за неделю пришла к журналисту интернет-издания «Проект» Светлане Осиповой. Она также освещала акцию. До этого в конце апреля полицейские опросили журналистов, которые работали на митинге, некоторых даже задерживали и увозили для этого в отделение.