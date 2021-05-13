«Дождь»: Московский метрополитен уволил, по меньшей мере, двух сотрудников из-за утечки о сторонниках Навального

Московский метрополитен, как передает телеканал «Дождь», уволил, по меньшей мере, двух сотрудников из-за утечки информации о сторонниках Алексея Навального. Об этом журналистам рассказали сами уволенные, они предоставили подтверждающие документы. Оба работника занимали должность дежурных в службе движения. Они говорят, что за время работы у них не было каких-либо замечаний от начальства. Источник «Дождя» говорит, что, возможно, были уволены еще несколько человек. В руководстве метро эту информацию пока не комментировали. В начале года соратники оппозиционного политика запустили сайт, где могли отметиться желающие принять участие в акции в поддержку Навального.

В середине апреля пользователям, которые оставляли заявку, стали поступать письма с угрозами о том, что их сведения утекли в сеть и об их политических взглядах сообщат работодателю. После этого об увольнении за поддержку Навального рассказала работник Мосгортранса. Сообщалось также о том, что были уволены несколько сотрудников государственного медиахолдинга ВГТРК.