Власти Израиля объявили мобилизацию 9 тысяч резервистов

Это связано с обострением обстановки на юге страны в районе сектора Газа. С понедельника палестинские боевики обстреливают ракетами израильские города, армия обороны еврейского государства наносит ответные удары. Тем временем, газета Jerusalem Post пишет, что в ближайшие часы начальнику генштаба Израиля должен поступить на рассмотрение план наземной операции в Газе. В командовании армии заверяют, что готовы действовать в любой момент.



С начала обострения конфликта в секторе в результате ударов Израиля погибли почти 100 человек. В израильских городах из-за обстрелов убиты не менее семи, в том числе один ребенок.