США необходимо усиливать защиту своей инфраструктуры, — считает американский президент Джо Байден

По его словам, к таким выводам подталкивает хакерская атака на компанию Colonial Pipeline. В конце прошлой недели хакеры заблокировали работу системы, которая управляет трубопроводами и требовали выкуп. Агентство Bloomberg сообщило сегодня, что по их данным компания заплатила пять миллионов долларов.

Выплату в неотслеживаемой криптовалюте, по данным Блумберга, произвели в первые же часы после атаки. Если это так, то остается неясным, почему проблемы продолжались еще как минимум 6 дней – по трубопроводу, как отмечает агентство Рейтер, только сейчас возобновилась прокачка первых литров топлива. На полную мощность в компании обещают выйти к концу недели.

Colonial Pipeline – это крупнейшая топливная магистраль в США, по которой на атлантическое побережье ежесуточно перекачиваются сотни миллионов литров бензина, дизельного и авиационного топлива. После остановки его работы власти США объявили региональный режим чрезвычайной ситуации.

За кибератакой предположительно стоит хакерская группировка Dark Side, которую журналисты связывают с Россией либо другими странами Восточной Европы. В Белом доме на этот раз говорили о российском происхождении вируса, но признавали, что российские власти к хакерам отношения не имеют.

В Москве настаивают, что не имеют никакого отношения к этой кибератаке.