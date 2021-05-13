Власти Московской области проверят социальные сети в поисках признаков асоциального поведения школьников и студентов

Особое внимание будет уделяться молодежи в возрасте 18 лет и старше, поскольку они могут получить разрешение на покупку оружия, — сказали в управлении региональной безопасности подмосковной администрации. В школах проверят сигналы о странном поведении подростков и собираются определить учеников, которые могут входить в группы риска.

Кроме того, там планируют провести проверки на предмет соблюдения антитеррористических мер. В свою очередь, в министерстве просвещения сегодня сказали, что считают некорректным составление списков проблемных подростков с указанием их персональных данных. Таким образом в ведомстве прокомментировали действия мурманской администрации, которая затребовала у школ сведения о подобных учениках.