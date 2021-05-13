«Круг добра»: Все пациенты в России со СМА будут обеспечены лекарствами до конца года

Все пациенты в России со спинальной мышечной атрофией будут обеспечены лекарствами до конца года, — заверили в фонде «Круг добра». Он был создан по инициативе президента Владимира Путина для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Как сказал глава фонда Александр Ткаченко, рассмотрены дополнительные закупки препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам». Оба они зарегистрированы в России.

Между тем, на днях «Новая газета» писала, что фонд медлит с закупкой еще одного препарата – «Золгенсма». Детям со СМА требуется лишь одна его инъекция. При этом ампула стоит более 2 миллионов долларов. В то же время, «Спинразу» требуется принимать всю жизнь.