Росавиация рекомендовала авиакомпаниям облетать район палестино-израильского конфликта

Там продолжаются ракетные обстрелы, которые сопровождаются демонстрациями и беспорядками в Израиле.

Росавиация просит авиакомпании выбирать альтернативные маршруты полетов, гарантирующие безопасность перевозок. Кроме того, им рекомендуют в случае необходимости отменить рейс. Ранее об отмене перелета из Москвы в Тель-Авив уже объявила компания «Аэрофлот». Соотвествующее решение было принято на фоне продолжающегося обмена ракетными ударами между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Как сообщает израильская пресса, исламисты пыталось атаковать международный аэропорт неподалеку от Эйлата. До этого стало известно, что рейсы туда из-за обстрелов начал перенаправлять аэропорт Тель-Авива «Бен Гурион».

За последние два часа, с территории сектора Газа, контролируемой радикалами, по Израилю было выпущено не менее 100 ракет, большую часть из них перехватила система «Железный купол», однако сообщается и о новых пострадавших. Сирены звучали в ряде крупных городов центрального Израиля. При этом продолжаются демонстрации и столкновения еврейского населения и живущих в стране арабов. В зоны беспорядков стягивают дополнительные силы.

О прекращении полетов в Израиль уже объявили авиакомпании США, Австрии, Германии, Британии и Польши