Bloomberg: Американская компания Colonial Pipeline все-таки заплатила выкуп хакерам-вымогателям

По сведениям журналистов, за восстановление системы, которая контролирует трубопроводы, оператор заплатил 5 миллионов долларов в криптовалюте. Системой трубопроводов компания обеспечивает нефтепродуктами юг США. Фирма уже заверяет, что рассчитывает к концу недели восстановить работу. Власти США, тем временем, утверждают, что хакеры, которые совершили нападение, могут находиться в России, однако, они не связаны с властями.