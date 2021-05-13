Гимназия в Казани, где произошла стрельба, работала без охраны из-за коронавируса и дистанционного обучения

С марта прошлого года договор с частным охранным предприятием не продлевался, — пояснила директор учебного заведения Амина Валиева агентству РИА Новости.

В свою очередь, в мэрии Казани чуть ранее утром говорили, что частной охраны в школе не было уже три года.

Во вторник 19-летний житель города Ильназ Галявиев открыл стрельбу внутри учебного заведения. Он убил 9 человек, в том числе семерых детей. Сегодня в министерстве просвещения сказали, что во всех регионах проводят проверку школ и, в первую очередь, как обеспечивается безопасность учебных заведений.