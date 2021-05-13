Политик Евгений Ройзман покинул спецприемник в Екатеринбурге, в котором он провел около суток административного ареста. Накануне суд назначил ему девять суток ареста за участие в акциях в поддержку Алексея Навального в начале этого года, причем в одном из случаев Ройзмана признали организатором подобной акции. Сам он это обвинение отвергает. Сегодня свердловский областной суд отменил оба решения о девяти сутках ареста, сократив срок наказания до одних суток.

Политик и бывший мэр Екатеринбурга сказал журналистам, что даже сутки ареста он провел ни за что.