Ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова

Она скончалась в Петербурге на 90-м году жизни.

Ее называли «последней комической старухой» современного Петербурга. Она озвучивала мультфильмы, была известна как автор-исполнитель своих фельетонов и, конечно же снималась в фильмах и сериалах — таких, как «Улица полна неожиданностей», «Трое в лодке, не считая собаки», «Влюблен по собственному желанию», «Окно в Париж», «Улицы разбитых фонарей» и многих других.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде и пережила в городе блокаду. Окончила Школу-студию МХАТ, служила в театре Балтийского флота, в Сахалинском областном драматическом театре, в ленинградском Малом драматическом театре, в Театре Эстрады и ТЮЗе имени Брянцева. В Александринском, говорится в некрологе театра, она служила с 1980 года. В силу амплуа слава пришла к ней поздно. Но актриса успела создать множество ярких запоминающихся образов. Как отметили в театре, Кира Крейлис-Петрова ушла из труппы 10 лет назад, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены.

О месте и дате прощания с Кирой Крейлис-Петровой пока не сообщалось