Финал ЛЧ между английскими командами Челси и Манчестер Сити перенесен из Стамбула в португальский Порту

Финал футбольной Лиги чемпионов между английскими командами Челси и Манчестер Сити перенесен из Стамбула в португальский Порту, причем это случилось уже во второй раз.

Стадион Ататюрк должен был принять прошлогодний финал, но матч переехал в Португалию. Ровно тоже же самое случилось и на этот раз все по той же причине. В апреле в Турции произошла новая вспышка коронавируса. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, объявил национальный локдаун, на что в УЕФА извинившись отреагировали очередным переносом на Пиренейский полуостров, только не в Лиссабон, а в Порту.

Президент УЕФА Александр Чеферин сказал, что второй год подряд лишать болельщиков живого футбола невозможно, а Турция в Британии значится в красном списке. Логичный вариант сыграть в Англии на Уэмбли тоже пришлось отклонить, хотя ситуация с коронавирусом на островах позволяла это сделать, но британские власти не согласились отменить предматчевый десятидневный карантин для VIP-персон. Пока неизвестно сколько болельщиков будет допущено на трибуны, но фанаты обоих команд-участников получат по шесть тысяч билетов.



Финальный матч Лиги Чемпионов между английскими клубами Челси и Манчестер Сити пройдет 29 мая на стадиону Драгау в Порту.