NYT: От «акустических атак» за последние несколько лет пострадали более 130 работников американских госучреждений

От так называемых акустических атак, которые связывают с деятельностью российских спецслужб, за последние несколько лет пострадали более 130 работников американских госучреждений за рубежом, сообщает издание Нью-Йорк таймс.

По информации газеты, которая ссылается на неназванные источники, атаки «управляемой энергией» или акустические атаки, вызывающие головокружение, изнурительные головные боли, тошноту, нарушения мозговой деятельности и попытки суицида, были впервые зафиксированы около пяти лет назад среди американских загранработников — сотрудников спецслужб, дипломатов и военных — на Кубе и в Китае. Со временем количество трудно объяснимых случаев выросло более чем в два раза и распространилось на американцев, работающих в Европе и ряде других стран Азии. После инцидента 2019 года, также произошедшего за рубежом, когда американская военнослужащая и ее двухлетний сын, находясь в автомобиле на перекрестке, одновременно ощутили аналогичные симптомы, в Пентагоне стали склоняться к тому, что за акустическими атаками может стоять российская военная разведка, ГРУ. Хотя, отмечает газета, прямых доказательств этому нет.

Новые случаи среди зарубежных сотрудников ЦРУ, Госдепартамента и Министерства обороны США все больше беспокоят администрацию Джо Байдена, продолжает Нью-Йорк таймс. Последний на сегодня инцидент произошел около двух недель назад.

Публикация, подчеркивает автор статьи, основана на интервью с двумя десятками сотрудников американской администрации, которые работали или продолжают работать над совершенными нападениями; многие эпизоды расследования остаются засекреченными. Для более эффективного поиска причин происходящего ЦРУ создала специальную координационную группу, сообщает газета, подобно той, что занималась выявлением места нахождения и уничтожением Бин Ладена после 11 сентября 2001 года. ЦРУ, отмечает Нью-Йорк таймс, которое с большим сопротивлением посвящает в свою работу правительство и Конгресс, неоднократно подвергалось критике со стороны американских парламентариев за излишнюю скрытность и медлительность, которыми, по их мнению, характеризуется расследование загадочных нападений на граждан США за рубежом.

Сенатский комитет по делам разведки призвал Центральное разведывательное управление США координировать свои действия с Министерством обороны, Государственным департаментом и другими правительственными структурами.