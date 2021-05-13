Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что команда политика больше не будет анонсировать и устраивать уличные протесты из-за того, что власти применяют все больше насилия к протестующим. Волков выступил на онлайн-семинаре, организованном университетом в Чикаго. При этом он добавил, что сторонники Навального не отказываются от протестов совсем,«это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, и это неизбежно», — уверен Волков.

Экономист Андрей Мовчан считает, что наличие или отсутствие протестов в России не имеет последствий, поскольку оппозиция не может выбрать единую линию поведения.

Мовчан также добавил, что не доверяет некоторым соратникам Навального. По его мнению, массовые выступления способны создать большие проблемы большому количеству людей.



16% россиян, опрошенных «Левада-центром», положительно относятся к протестующим, 39% — отрицательно, и 42% нейтрально. По сравнению с январскими протестами, доля тех, кто симпатизирует протестующим, снизилась с 22 до 16%, — отмечают социологи. Напомним также, что российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.