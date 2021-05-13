Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным возвращаться к этой теме, так как Владимир Путин не имеет отношения к дворцу.
Напомним, в распоряжении Би-би-си оказались новые документы, из которых следует, что в строительстве объекта ключевую роль играло государство и в целом подтверждаются выводы расследования Алексея Навального. Политик утверждал, что дворец фактически был построен для Путина.
Напомним, владельцем объекта называет себя бизнесмен и давний знакомый президента Аркадий Ротенберг. Он утверждал, что строит апарт-отель.
В Кремле назвали ерундой публикацию Русской службы Би-би-си о дворце в Геленджике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным возвращаться к этой теме, так как Владимир Путин не имеет отношения к дворцу.