В Кремле назвали ерундой публикацию Русской службы Би-би-си о дворце в Геленджике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным возвращаться к этой теме, так как Владимир Путин не имеет отношения к дворцу.

Напомним, в распоряжении Би-би-си оказались новые документы, из которых следует, что в строительстве объекта ключевую роль играло государство и в целом подтверждаются выводы расследования Алексея Навального. Политик утверждал, что дворец фактически был построен для Путина.

Напомним, владельцем объекта называет себя бизнесмен и давний знакомый президента Аркадий Ротенберг. Он утверждал, что строит апарт-отель.