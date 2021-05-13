Росавиация рекомендовала выбирать альтернативные маршруты в связи с обострением палестино-израильского конфликта

Росавиация рекомендовала перевозчикам выбирать безопасные альтернативные маршруты в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта, и быть готовыми к полной отмене полетов.

Из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа и сам Израиль признает полеты не вполне безопасными – тель-авивский аэропорт имени Бен Гуриона перенаправил часть рейсов в Эйлат; одно время самолеты на подлете и вовсе разворачивали на Кипр. Сирены воздушной тревоги звучат в эти часы в самых разных частях страны – от Беэр-Шевы до Ашкелона. Действия радикалов поддерживают палестинцы в Восточном Иерусалиме и других городах, их демонстрации разгоняет израильская полиция, есть пострадавшие. Посредникам из Египта ХАМАС отвечает, что не готов на прекращение огня ни при каких условиях как минимум до 15-го мая.

Вот что говорит об этом глава палестинской автономии Махмуд Аббас:

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы защитить наш народ и остановить эту агрессивную оккупацию нашей страны и наших святынь. Они хотят навязать нам факт оккупации Иерусалима и всей нашей родины. Для этого Израиль ведет неистовую войну, совершает военные преступления и этнические чистки, направленные против палестинцев и исламской идентичности в нашей столице Иерусалиме».

Израиль со своей стороны устами премьера Биньямина Нетаньяху говорит о «сотнях» атакованных целях исламистов, и обещает в ближайшее время довести это число до «тысяч». В том числе, как передает телеканал Аль-Арабия, израильские самолеты нанесли удар по дому главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаила Хании. Число жертв среди палестинцев с начала обострения, по оценке Минздрава сектора Газы, перевалило за 80.

Радикальное движение ХАМАС заявляет об обстреле и Эйлата, и Тель-Авива, и призывает все международные авиакомпании прекратить полеты в Израиль. Аэрофлот и польский перевозчик LOT решили с завтрашнего дня так и сделать.