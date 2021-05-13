Свердловский областной суд снизил срок ареста бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману по двум апелляционным жалобам.

Обе апелляции касались протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, 31 января и 21 апреля, к организации которых якобы был причастен политик. Как сообщила адвокат Евгения Ройзмана, он должен выйти из спецприёмника уже сегодня.

Ранее бывшего главу Екатеринбурга признали виновным в организации несанкционированной акции 31 января. Следствие посчитало, что Ройзман на своей странице в социальных сетях опубликовал призыв к участию в протесте. В последствии эту публикацию перепостили более 200 раз. Сам Ройзман и его защитник вину отрицали. Между тем, суд первой инстанции вынес решение о 9 сутках ареста.

Еще по одному обвинению – участие в акции протеста — Евгению Ройзману назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ. На это постановление также была подана жалоба, однако она пока не рассмотрена

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не считает себя виновным и уверен, что его содержание в спецприемнике было безосновательным.

Евгений Ройзман также сообщил, что не имеет претензий к условиям содержания и к сотрудникам спецприемника.