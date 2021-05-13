В Киеве суд рассматривает ходатайство об аресте пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука

Ему предъявлено обвинение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – сам он вину отрицает.

Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, имея близкие связи с президентом России Владимиром Путиным и зампредом правительства Дмитрием Козаком, начал заниматься подрывной деятельностью против Украины, заявил в суде представитель прокуратуры. По его словам, Россия привлекала политика к сотрудничество, а он, как противник Майдана, согласился — проводил подрывную деятельность в части экономики и информации. Распространял ложную информацию для дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине. Обвинение потребовало отправить Медведчука под стражу или залог – 10 миллионов долларов. Сам политик подтвердил, что выступает против политического курса страны, но такой позиции, по его словам, придерживается большинство украинцев. Что касается залога, то Медведчук отметил, что не может внести эту сумму лично, поскольку его счета заблокировали из-за введенных Киевом санкций.

Медведчуку вменяют передачу российской стороне документов на газовое месторождение в Крыму, сведений о дислокации украинских секретных воинских подразделений и вербовку граждан для антигосуданрственной деятельности.

Медведчук кум российского президента Владимира Путина и выступает за сближение Украины и России. В феврале власти Украины ввели против политика санкции из-за подозрений в финансировании терроризма

В Кремле рассчитывают, что суд над Медведчуком не связан с желанием украинских властей устранить политического оппонента, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль считает Медведчука про-украинским политиком, который выступает за нормализацию отношений с Россией.



Журналист Олег Кашин считает, что в ситуации с преследованием Виктора Медведчука и российского политика Алексея Навального много общего, и позиции российских и украинских властей одинаково ошибочны.

Кашин полагает, что Медведчука в скором времени ожидает реальное лишение свободы.

Юмористы украинского шоу «Квартал 95» высмеяли отношения президента России Владимира Путина с его кумом Виктором Медведчуком. В шуточном диалоге Медведчук просит помощи у Путина. В ответ на просьбы портрет Владимира Путина говорит, что не собирается помогать материально и не будет больше считать Медведчука своим кумом.