19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии №175, использовал ружье Hatsan ESCORT

Он купил оружие легально. У него была лицензия.

В гимназию №175 Галявиев пришел, не скрывая ружья: некоторое время, как выяснилось по записям с камер видеонаблюдения, он шел с ним по улицам. Войдя в здание школы, перед тем, как начать стрельбу, Галявиев привел в действие самодельное взрывное устройство. Затем своей целью он выбрал 8А класс – именно там учились большинство погибших детей. Некоторые из школьников выпрыгивали из окон в надежде убежать от места трагедии. Позднее какого-либо сопротивления полицейским стрелок не оказывал: он сам решил сдаться силовикам. При этом, по данным интернет-издания Life, он пытался покончить с собой.

Сотрудников каких-либо охранных предприятий в казанской гимназии не было: в школе работала вахтерша. В руководстве школы подчеркивали, что частной охраны не было уже три года, а в этом учебном году с родителей деньги на обеспечение безопасности не собирали. В министерстве образования Татарстана эти сведения не опровергли, однако там считают, что говорить об отсутствии охраны нельзя. Правда, в ведомстве говорили, что за счет бюджета в школах обеспечивается только ночная охрана.

В результате стрельбы в казанской гимназии погибли 9 человек, из них 7 – это дети. Свыше 20 человек пострадали, большинство из них – это также школьники.