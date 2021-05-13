Путин поручил правительству оказать дополнительную помощь пострадавшим в Казани

Совещание началось с минуты молчания. Нападение на школу Путин назвал страшной бедой и варварством.

Путин предложил наградить учителей и сотрудников школы, которые спасали детей во время стрельбы, а также поручил главе Росгвардии как можно скорее представить письменные предложения по ужесточению контроля за оборотом гражданского оружия.

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил вернуться к практике выдачи разрешений на оружие с 21 года и другие ограничения.

Золотов считает, что медицинские справки на оружие нужно выдавать только в государственных клиниках и сделать обязательным психологическое тестирование. Золотов добавил, что охраной школ должны заниматься частные охранные предприятия. Росгвардия делать этого не может – не хватит сотрудников и финансирования.