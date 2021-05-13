Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

29 мая там должны будут встретиться два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Челси». Представители Союза европейских футбольных ассоциаций пояснили, что решение о переносе связано с ситуацией с коронавирусом в Турции. Великобритания включила ее список государств, по возвращении из которых предписан карантин, что означало отсутствие британских болельщиков команд на матче.

Окончательное количество зрителей на финальном матче Лиги чемпионов определят позже. УЕФА примет решение вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны.