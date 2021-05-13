Президент Владимир Путин даже после прививки от коронавируса остается на самоизоляции

Это сделано из-за так называемого режима предосторожности, — пояснил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, почему президент общался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, хотя тот приехал в Москву и привился от коронавируса.

Владимир Путин получил дозы препарата, по его словам, в конце марта и середине апреля. Между тем, на днях интернет-издание «Проект» на днях писало, что президент планирует и дальше работать в режиме строгой изоляции. Это означает видеоконференцсвязь, а также необходимость для всех, кто участвует в очных мероприятиях с президентом, уходить на карантин на две недели.