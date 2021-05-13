Работа Бэнкси «Любовь в воздухе» была продана на аукционе в Нью-Йорке за почти 13 млн долларов

Работа британского уличного художника Бэнкси под названием «Любовь в воздухе» была продана на аукционе в Нью-Йорке за почти 13 миллионов долларов. Это примерно в три раза больше, чем ожидали организаторы торгов.

Как сообщили в аукционном доме Сотби, впервые в качестве платежа они были готовы принять криптовалюту, но не уточняется, платил ли в таком формате победитель. На создание картины «Любовь в воздухе» Бэнкси вдохновили протесты в Лондоне, Греции, арабских странах в 2011 году и вооруженный конфликт в Сирии.

