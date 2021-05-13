Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят в космос

Они войдут в состав одной из экспедиций международной космической станции.

Старт запланирован на 5 октября с космодрома Байконур.

Пересильд и Шипенко будут снимать фильм «Вызов» — по его сюжету, главную героиню, молодую девушку-хирурга, начинают готовить к отправке на орбиту, чтобы она прямо там сделала операцию больному космонавту, состояние которого не позволяет вернуть его на Землю.

В отборе на главную роль в фильме участвовали 3000 профессиональных и непрофессиональных актрис; кастинг проходил, по сути, с двумя параллельными «жюри» — творческим и медицинским. Теперь не позднее 1-го июня пара должна приступить к тренировкам.

Вместе с ними будут готовить и резервную пару – актрису Алену Мордвинову и оператора Алексея Дудина. В космонавтике это стандартная практика – чтобы не отменять запуск, если в последний момент в состоянии здоровья кого-то из экипажа что-то изменится.

Уже в декабре на российском корабле «Союз» к МКС полетят двое космических туристов. Сообщается, что они пробудут там почти две недели.

