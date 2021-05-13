Полиция во второй раз за неделю пришла к журналисту интернет-издания «Проект» Светлане Осиповой

Однако, застать ее дома сотрудники МВД не смогли. В редакции рассказали, что в первый раз к их корреспонденту по месту прописки Осиповой участковый приходил еще в минувшую субботу. Он объяснил это тем, что ведомство проверяет людей, которые были замечены на недавней акции в поддержку Алексея Навального. Однако, журналист проекта отказалась писать объяснительную и давать свои контактные данные.

Ранее полиция приходила домой к журналистам других СМИ, которые работали на акции. Некоторых из них даже задержали и отвезли в отделение, чтобы получить объяснительные. В редакциях подчеркивали, что их сотрудники освещали шествие-митинг в поддержку Навального. У них были необходимые отличительные знаки и документы.

