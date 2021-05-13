Глава Росгвардии Золотов предложил ряд мер по ужесточению правил обращения с оружием

Об этом он сказал на совещании президента Владимира Путина, где обсуждалась недавняя трагедия в казанской школе. Золотов выступил за повышение возраста выдачи разрешений с 18 лет до 21 года, медицинские справки должны будут выдавать не частные, а государственные клиники, охотничий билет можно будет получить лишь после прохождения курса молодого бойца, нарезное оружие разрешат лишь после пяти лет владения гладкоствольным.

Также Золотов предлагает проводить психологическое тестирование для желающих получить оружие. Кроме того, глава Росгвардии предлагает ввести цифровой контроль за оборотом оружия.



Министерство просвещения, тем временем, намерено разработать единую систему обеспечения безопасности школ. Об этом сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Кравцов добавил, что на месте трагедии организовали необходимую помощь как учителям, так и школьникам, и их родителям.