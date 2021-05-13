Новый конфликт на границе Киргизии. На этот раз с гражданами соседнего Узбекистана

Как пишет киргизское интернет-издание 24.kg, драка произошла между жителями двух приграничных сел. Этому предшествовал бытовой конфликт. После столкновений собралась толпа, силовики и представители власти сумели предотвратить дальнейшие беспорядки.

В прошлом месяце вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном привел к гибели десятков людей и эвакуации нескольких тысяч жителей приграничных населенных пунктов. Спустя несколько дней столкновений, руководства обеих республик смогли договориться о нормализации обстановки.