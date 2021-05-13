Росавиация рекомендует компаниям следить за ситуацией на Ближнем Востоке

Ведомство также советует предусмотреть возможность прекращения полетов над зоной вооруженного конфликта в южной части Израиля. Всем перевозчикам следует выбирать наиболее безопасные альтернативные маршруты и режимы полетов. Тем временем, «Аэрофлот» объявил о том, что отменяет рейс в Тель-Авив, который запланирован на пятницу. В компании пояснили, что это связано с ограничениями в работе главного израильского аэропорта Бен-Гурион. Об отмене рейсов в ближайшие дни объявили также ряд европейских и американских компаний.

Тем временем, палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, объявила, что сегодня они запустили ракету в сторону другого израильского международного аэропорта вблизи города Эйлата на юге страны. С понедельника палестинские боевики обстреливают израильские города, в ответ армия обороны страны наносит удары по сектору Газа. За это время в Израиле погибли семь человек, число убитых в результате авиаударов по палестинской территории составляет уже более восьмидесяти.