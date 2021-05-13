Навальный подал иск к колонии №3 Владимирской области

Сейчас он проходит лечение в больнице этого учреждения. Навальный обратился в суд из-за того, что его адвокатам не разрешили принести на встречу ноутбуки и смартфоны. Пока в инстанции решается вопрос о принятии иска к производству, — передает агентство ТАСС.

До этого защита Навального подала три иска к администрации покровской колонии №2. Они связаны с решением руководства заведения поставить политика на профилактический учет якобы как склонного к побегу, а также тем, что ему не выдают литературу.