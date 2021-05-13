Руководство российских регионов в ближайшее время проверит, как обеспечивается безопасность в школах, — сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что единое требование в этой области будут в скором времени подготовлены. Проверку начали после трагедии в казанской школе, где в результате стрельбы были убиты 9 человек, в том числе семеро детей.
2021-05-13T16:30:51+03:00
2021-05-13T16:30:51+03:00
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16:30, 13 мая 2021
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