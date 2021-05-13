Президент Владимир Путин предложил наградить учителей и работников казанской гимназии, где во вторник произошла трагедия. Все они действовали мужественно в критической ситуации и в высшей степени профессионально, — сказал глава государства. Работники гимназии, — добавил Путин, — спасали детей. Более того, учительница английского языка Эльвира Игнатьева пожертвовала жизнью ради своих учеников. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе, семь детей.