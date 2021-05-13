Министр просвещения: государственная итоговая аттестация для выпускников классов пройдет в штатном режиме

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что государственная итоговая аттестация для выпускников 9-ых и 11-ых классов пройдет в штатном режиме, очно и в условиях повышенных мер санитарной безопасности. Решение о формате последних звонков и выпускных должны принять регионы.