Путин поручил представить к госнаградам сотрудников школы №175 в Казани, которые спасали детей во время стрельбы

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственным наградам учителей и сотрудников школы №175 в Казани, которые спасали детей во время стрельбы. Выступая на совещании с министрами правительства, президент назвал нападение на школу страшной бедой и варварством. Путин также предложил ужесточить правила получения гражданского оружия.

Президент поручил главе Росгвардии как можно скорее представить свои предложения в письменном виде.

Виктор Золотов считает, что нужно вернуться к практике выдачи разрешений на оружие с 21 года.

Золотов также считает, что медицинские справки на оружие нужно выдавать только в государственных клиниках и сделать обязательным психологическое тестирование. Золотов считает, что охраной школ должны заниматься частные охранные предприятия. Росгвардия делать этого не может – не хватит сотрудников и финансирования.