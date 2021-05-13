Из-за обстрелов из сектора Газа международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно не принимает рейсы, — сообщает газета Джерузалем пост. Ряд авиакомпаний объявили об отмене рейсов, в том числе, отменен завтрашний рейс «Аэрофлота». О дальнейших изменениях в расписании информации пока нет.