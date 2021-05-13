Роспотребнадзор: вирус, обнаруженный у студентов в Ульяновском госуниверситете, не относится к индийскому штамму

После анализа генома вируса у зараженных студентов медики пришли к выводу, что нет оснований для того, чтобы считать штамм индийским. В ведомстве также отметили, что этот тип вируса представляет не больше опасности, чем обычный коронавирус.

С середины апреля в Ульяновский госуниверситет приехали более 30 студентов из Индии. Всех их отправили на профилактическую изоляцию. Также на карантине оказались все контактные лица. В последствии у более чем 60 учащихся подтвердился тест на опасную инфекцию.

Медики отправили образцы на дополнительное изучение, после чего местные санитарные врачи сообщили, что индийским штаммом вируса заражены 15 человек, один болен британским типом инфекции. По сообщениям Роспотребнадзора, двое студентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. Более 10 человек уже выписаны.

В конце марта индийское министерство здравоохранения обнаружило в геноме вируса новую мутацию, из-за чего этот штамм считается более заразным.