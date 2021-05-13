В Киеве проходит судебное заседание по избранию меры пресечения депутата Верховной рады Виктору Медведчуку

Прокуратура добивается его ареста.

Отвечая на вопросы журналистов перед судом, Медведчук всех успокаивал — все будет хорошо, борьба будет продолжена — и заверял, что готов отправиться в СИЗО, если суд примет такое решение. В прокуратуре говорят, что ходатайствовали об аресте; соратники Медведчука уверяют, что рассматривается и второй вариант — залог, эквивалентный почти 10 миллионам евро.

Кроме того, ряд депутатов Верховной рады выразили готовность стать поручителями Медведчука — эти прошения, однако, отклонили. А сам Медведчук оговорился, что, в случае решения суда о залоге, внести такую сумму лично он не сможет, так как его счета уже заблокированы.

Политика обвиняют по статьям «Государственная измена» и «Нарушение обычаев ведения войны» в связи с эпизодами когда он, по мнению следствия, разглашал данные об украинских вооруженных силах, помогал вербовать украинцев на территории России и помог Москве получить контроль над нефтяным месторождением в Азовском море.

Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы. Политик виновным себя не признает и называет преследование политически мотивированным.