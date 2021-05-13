Baza: Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии Ильназ Галявиев в момент атаки был трезв

К таким выводам пришли эксперты, которые провели исследование, сообщает Baza.

В крови Галявиева специалисты не обнаружили ни алкоголя, ни следов наркотических веществ — как утверждается, теперь ему предстоит пройти предварительную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее, по данным интернет-издания, будет проводить лично главный внештатный психиатр Минздрава и директор столичного Центра им. Сербского Зураб Кекелидзе.

Следователи, в свою очередь, продолжают изучать обстоятельства того, как Галявиев смог проникнуть в школу с оружием и устроить стрельбу. Из появившихся видеозаписей с камер наблюдения следует, что стрелок спокойно ходил по улицам, не скрывая оружия.

Как передает агентство ТАСС, один из сотрудников научного центра при МВД Геннадий Пучков отметил, что система видеонаблюдения в Казани не смогла распознать лицо Галявиева. По его словам, камеры в городе в основном фиксируют нарушение правил дорожного движения, на это, по словам Пучкова, уходит большая часть средств.

В результате стрельбы в гимназии в Казани погибли 9 человек, в том числе 7 детей и две учительницы. Еще 23 человека пострадали, большинство из них — школьники.