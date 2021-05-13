Путин открыл совещание с правительством минутой молчания в память о погибших в Казани

Нападение на школу он назвал страшной бедой и варварским преступлением и пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате нападения на школу в Казани погибли 9 человек, в том числе семеро детей, 23 получили ранения.

Президент поручил приставить к наградам учителей и сотрудников гимназии в Казани, которые спасали детей во время стрельбы.

Владимир Путин не планирует поездку в Казань в ближайшее время, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что в день трагедии Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.