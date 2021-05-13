Члену совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение в антигосударственном заговоре, в частности в призывах к действиям против нацбезопасности. Об этом сообщает штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в своем официальном Telegram-канале.

«Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям», — говорится в сообщении.

Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, ей грозит до 12 лет тюрьмы, передаёт ТАСС.