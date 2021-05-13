«Аэрофлот» завтра отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом из-за обострения палестино-израильского конфликта

Ранее полеты отменили авиакомпании British Airways и American Airlines, — сообщает РИА Новости.

В Израиле из-за ракетных обстрелов все пассажирские рейсы перенаправлены из аэропорта «Бен-Гурион» в аэропорт «Рамон» на юге страны.